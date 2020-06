Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX bisher weiter klar intakt. Die jüngsten Kursabgaben könnten noch als kleine Korrektur vor einer neuen Aufwärtswelle eingestuft werden. Allerdings könnte der DAX auch vor dem Beginn einer tiefen Korrektur stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den Widerstand bei 12.950 Punkten nicht mehr überwinden und scheitere kurzfristig bereits an der Marke von 12.700 Punkten. Weite sich die aktuelle Korrektur aus, dürfte sich das Anlaufziel der Bären an der ersten nach unten hin offenen Kurslücke bei 12.055 Punkten befinden. Gehe es weiter tiefer, wäre der DAX an der runden Marke von 12.000 Punkten, sowie am 200er EMA bei aktuell 11.900 Punkten gut unterstützt. Würden die Bären allerdings unter den 200er EMA nach unten durchbrechen, würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben. Dann müsste mit einem Rücklauf bis zum Fibonacci-Fächer im Fünf-Jahreschart bei 11.200 Punkten gerechnet werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die jüngste Kursschwäche schnell wieder abschütteln und über 12.750 Punkte ansteigen. In diesem Fall dürfte auch schnell ein neuer Angriff auf den Widerstand bei 12.950 Punkte erfolgen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch, dürften 13.000 und 13.050 Punkte zügig folgen. (11.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte seit dem Durchbruch über den massiven Widerstandsbereich bei 11.150/11.200 am 25. Mai direkt weiter hochziehen und bis 12.913 Punkte am 08. Juni ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Bereich von 12.950 Punkten befinde sich allerdings ein hartnäckiger Widerstand, an welchem die Bullen direkt abgewiesen worden seien. An den beiden Vortagen sei der DAX mit einer jeweils roten Tageskerze aus dem Handel gegangen. Nach dem langen Kursanstieg könnten die Kräfte der Bullen schwinden, zumal der Kursanstieg auf mittlerweile sieben Gaps aufbaue. Der Boden für diesen Anstieg bleibe also sehr wackelig, denn Gaps würden in aller Regel auch wieder geschlossen.