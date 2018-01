In den USA liege dagegen der Fokus auf den Inflationszahlen für Dezember, die am Freitag zusammen mit den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht würden. Darüber hinaus würden am Mittwoch in China ebenfalls noch Inflationszahlen und Produzentenpreise erwartet.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Der anhaltend gute Konjunkturdatentrend hält die Börsen bei Laune. Daher bleibt ein baldiger Test des Dax-Allzeithochs vom November wahrscheinlich."



"Die Aussichten für die Aktienmärkte bleiben in den nächsten Wochen gut. Das größte Risiko im Jahresverlauf sehen wir in einem stärker als erwarteten Anstieg der Anleihezinsen und der Inflation." (05.01.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Anhaltend gute Konjunkturdaten auch über den Jahreswechsel verleihen den Aktienmärkten weiteren Rückenwind, so die Merck Finck Privatbankiers.Damit bleibe ein baldiger Test des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Allzeithochs vom November wahrscheinlich. Für Unterstützung könnten kommende Woche unter anderem deutsche Makrozahlen sorgen, wie die Auftragseingänge der Industrie im November am Montag und die entsprechende Industrieproduktion sowie die Handelsbilanz am Dienstag.