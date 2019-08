Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwankt weiterhin um die flach verlaufende 200-Tage-Linie (akt. bei 11.659 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sie würden es aber als positives Signal werten, dass die deutschen Standardwerte nach der Kursentwicklung vom vergangenen Freitag bzw. dem Wochenauftakt diese langfristige Glättung hätten zurückerobern können. Dadurch werde das gestern erstmals beschriebene Positivszenario am Leben erhalten. Ein Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 11.853/11.866 Punkten würde in diesem Kontext für einen wirklichen Befreiungsschlag sorgen, denn dann könnten Anleger die Verlaufstiefs bei 11.560/11.266/11.552 Punkten als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretieren. Das rechnerische Anschlusspotenzial ließe sich im Erfolgsfall auf knapp 600 Punkte taxieren. Auf der Unterseite gelte es, trotz der jüngsten Stabilisierung, weiterhin den 200-Tage-Durchschnitt zu verteidigen. Endgültig passé wäre die beschriebene untere Umkehr bei einem Rutsch unter die Tiefs bei 11.560/552 Punkten, deren Bedeutung durch ein Fibonacci-Level (11.547 Punkte) zusätzlich untermauert werde. Bei einem Verletzen dieser unteren Signalmarke wäre der DAX zurück im Krisenmodus. (28.08.2019/ac/a/m)

