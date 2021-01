Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte erlebten gestern einen recht ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Aussage beziehe sich weniger auf die punktemäßige Entwicklung, denn das Aktienbarometer habe die Marke von 13.800 Punkten nachhaltig zurückerobern können, als vielmehr auf das Handelsvolumen. So habe der US-Feiertag die Umsätze erwartungsgemäß deutlich sinken lassen. Diese gestrigen Zugewinne würden aber dafür sorgen, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin in absoluter Schlagdistanz zur Haltezone aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.858 Punkten) sowie dem alten Rekordhoch vom Februar 2020 bei 13.795 Punkten notiere. In diesem Zusammenhang könnte eine Rückkehr in den beschriebenen Trend die jüngste Verschnaufpause bereits wieder beenden. Die nächsten Anlaufmarken würden dann das jüngste "swing high" bei 14.030 Punkten bzw. das bisherige Rekordhoch (14.132 Punkte) definieren. Auf der Unterseite würde dagegen erst ein Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei rund 13.500 Punkten den deutschen "blue chips" einen echten Nackenschlag versetzen. Diese Bastion werde in den nächsten Tagen durch die steigende 50-Tage-Linie (akt. bei 13.426 Punkten) noch zusätzlich verstärkt. (19.01.2021/ac/a/m)

