Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine kleine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen könnten Anleger diese These vor allem an zwei Argumenten: Zum einen der geringen Handelsspanne von lediglich gut 60 Punkten und zum anderen an dem am Freitag ausgebildeten Innenstab. Da das Aktienbarometer aber die Minikurslücke vom Vortag (12.819 zu 12.821 Punkte) habe verteidigen können, sei dieses Luftholen nach Erachten der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt gesund. Zu dieser Einschätzung trage nicht zuletzt auch der Wochenchart der deutschen Standardwerte bei, denn hier lägen ein neues Verlaufshoch (12.914 Punkte) und ein sog. "weißer Block" vor. Das Fehlen des unteren wie auch des oberen Schattens dokumentiere, dass die Bullen in der abgelaufenen Woche dominiert hätten. Dieses Kursmuster sei eine gute Ausganslage für die neue Woche, zumal in den USA der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ein neues Allzeithoch (1.650 Punkte) habe verbuchen können. Da damit gleichzeitig ein aufsteigendes Dreieck nach oben aufgelöst worden sei, befinde sich der Halbleiterindex, dem oftmals ein konjunktureller Vorlaufcharakter unterstellt werde, derzeit in einer doppelten Ausbruchssituation. (28.10.2019/ac/a/m)



