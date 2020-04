Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine Handelsspanne beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von weniger als 160 Punkten: Das fühlt sich in gewisser Weise nach "charttechnischer Normalität" an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer rückläufigen Schwankungsintensität sei das Aktienbarometer am Freitag zudem innerhalb der Handelsspanne des Vortages ("inside day") verblieben. Ein solcher Innenstab biete Investoren, die Möglichkeit einer prozyklischen Positionierung im Ausbruchsfall. Deshalb würden die Analysten weiter an dem bereits Signalgeber festhalten. Ein Anstieg über das Donnerstagshoch bei 9.650 Punkten stelle die Steilvorlage dar, um die jüngste Abwärtskurslücke bei 9.686/9.704 Punkten zu schließen. Mittlerweile harmoniere das angeführte Gap sehr gut mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 9.721 Punkten). Dank dem zu erwartenden freundlichen Wochenstart dürfte der DAX diese Marken zur Eröffnung überwinden, was uns zu den großen strategischen Leitplanken von 10.300 Punkten auf der Ober- und 9.200 Punkten auf der Unterseite führe. Während ein Überwinden der oberen Schlüsselmarke den DAX auf einen schnellen Erholungspfad einschwenken ließe, dürfte ein Abgleiten unter das untere Signallevel die deutschen Standardwerte wieder "unter Stress" setzen. (06.04.2020/ac/a/m)

