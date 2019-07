Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die in der vergangenen Woche beschriebene "Inselumkehr" beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde inzwischen mit dem Abgleiten unter das alte Rekordhoch von 2015 (12.391 Punkte) manifestiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwei weitere Gründe gebe es, dass nun eher die Bären dominieren würden. Erstens habe der MACD-Indikator zuletzt ein Verkaufssignal auf Tagesbasis gegeben. Das letzte, vom Ausmaß her in etwa vergleichbare, habe es Anfang Mai gegeben und in der Folge habe der Blue-Chip-Index knapp vier Wochen lang schwächer tendiert und in der Spitze etwa 500 Zähler verloren. Zudem beginne in Kürze die saisonal gesehen schwächste Börsenphase des Jahres. Diese dehne sich im langfristigen Durchschnitt der bisherigen DAX-Historie bis Ende September aus. Alles in allem lasse sich sagen, dass dieser ungemütliche Mix über kurz oder lang dafür sorgen könnte, dass der durch die Tiefs vom Dezember und Juni definierte, aktuell um 12.030 Punkte verlaufende Aufwärtstrend gebrochen werde. Davor biete noch die Kombination aus flach verlaufender 55-Tage-Linie und dem Dreiwochentief vom 26. Juni um 12.190/12.200 Punkte eine Stabilisierungsgelegenheit. Über der 12.500er-Marke sähe die DAX-Welt dagegen direkt wieder besser aus und zumindest die Rekordhochs an den US-Börsen würden hoffen lassen. (15.07.2019/ac/a/m)

