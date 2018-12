Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach zehn roten Tageskerzen in Serie sowie vier Abwärtskurslücken an den letzten fünf Handelstagen sendete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein erstes Lebenszeichen - wenn auch eines mit Makeln, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Zunächst habe das Aktienbarometer ein neues Bewegungstief unterhalb der Marke von 10.586 Punkten verhindern können. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses von Anfang 2016 bis Januar 2018 (10.570 Punkte) habe dem jüngsten Verkaufsdruck also zunächst einmal Einhalt geboten. Gleichzeitig hätten die deutschen Standardwerte das letzte Abwärtsgap vom Wochenauftakt schließen können. Der markante Docht der gestrigen Tageskerze signalisiere allerdings den Respekt, welchen die Marktteilnehmer bereits den Hochs vom August bis November 2016 bei rund 10.800 Punkten entgegenbringen würden. Obwohl unverändert positive Divergenzen - beispielsweise beim RSI - vorlägen, bedürfe es deshalb der Rückeroberung des Kreuzwiderstands aus den beiden Verlaufstiefs bei 11.009/11.051 Punkten sowie der Parallelen (akt. bei 11.056 Punkten) zum Abwärtstrend seit Januar, um von einer nachhaltigen Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage sprechen zu können. (12.12.2018/ac/a/m)