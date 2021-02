Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Technik, die begeistert!" - so lässt sich die gestrige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Kursentwicklung mit einem Augenzwinkern treffend umschreiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich hätten sie zuletzt die Kreuzunterstützung aus der oberen Begrenzung der Flaggenkonsolidierung seit Anfang Januar (akt. bei 13.853 Punkten) und der Aufwärtskurslücke vom vergangenen Mittwoch als Stop-Loss für Trader genannt. Die Belastungsprobe dieser Rückzugslinie habe das Aktienbarometer gestern vollzogen. Der Stresstest könne als erfolgreich bezeichnet werden, denn vom Tagestief bei 13.830 Punkten hätten sich die deutschen Standardwerte bis zum Handelsende wieder deutlich erholt. Dank dieser Entwicklung würden die positiven Implikationen des o. g. Konsolidierungsmusters erhalten bleiben. Perspektivisch würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt deshalb einen Anstieg über die letzten beiden Verlaufshochs bei 14.132/14.169 Punkten erwarten. Für ein Haar in der Suppe sorge die heute Morgen veröffentlichte Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Schließlich sei der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern auf 45,5% angesprungen, wohingegen bei Bärenanteil nur noch 26,3% betrage. Die Werte seien noch nicht völlig "euphorisch", aber im Vergleich zur Vorwoche deutlich optimistischer. (11.02.2021/ac/a/m)

