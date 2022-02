Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zur Eröffnung weitere Kursabschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Eröffnungskurs habe allerdings fast dem Tagestief (14.358 Punkte) entsprochen. In der Folge habe sich das Aktienbarometer deutlich erholen können, sodass eine dynamische "weiße" Kerze entstehe und ein im Vergleich zum Vortag nur leicht schwächerer Schlusskurs (14.693 Punkte) zu Buche stehe. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Anfang des Jahres (akt. bei 14.423 Punkten) habe also zuletzt einmal als Unterstützung gewirkt. Aufgrund des Abgleitens unter die Kernhaltezone bei 15.000/14.800 Punkten müsse die Kursentwicklung der letzten Monate aber weiterhin als obere Umkehr interpretiert werden. Die Höhe der Topbildung lege ein rechnerisches Abschlagspotenzial von gut 1.200 Punkten nahe, welches ausreiche, um perspektivisch die alten Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten auszuloten. Heute Morgen dürfte es aber zunächst zu einem positiven Rücklauf an die o. g. Schlüsselzone bei 14.800/15.000 Punkten kommen. Ohne deren Rückeroberung müssten Anleger beim DAX von einem intakten Baissetrend ausgehen. (23.02.2022/ac/a/m)

