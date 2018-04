Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kampflos sind die Bären doch nicht bereit die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.330 Punkten) preiszugeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als Konsequenz der aufkommenden Gewinnmitnahmen habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den angeführten gleitenden Durchschnitt wieder preisgeben müssen. Das Vortageshoch (12.429 Punkte) müsse deshalb als "swing high" interpretiert werden - ein Muster, welches oftmals kurzfristige Wendepunkte markiere. Dennoch würden derzeit die Erholungschancen überwiegen, was an den bekannten Argumenten "Gap" aus der Vorwoche bei 12.011/12.136 Punkten sowie "Rückkehr in den im Februar 2016 etablierten Aufwärtstrend" (akt. bei 12.171 Punkten) liege. Damit sei allerdings auch klar, wann Investoren diese Einschätzung revidieren müssten: Während ein erneuter Bruch der o. g. Trendlinie bereits Zweifel mehren würde, gelte ein Schließen der angeführten Kurslücke unbedingt zu verhindern. Das sich weiter abkühlende Sentiment könnte den internationalen Aktienmärkten dabei unter die Arme greifen. Die aktuelle Umfrage der American Association of Individual Investors weise mit knapp 43% den höchsten Bärenanteil seit März 2017 aus. Dieses Datum habe seinerzeit den Startschuss für einen weiteren Hausseschub bis zu den aktuell gültigen Rekordständen markiert. (12.04.2018/ac/a/m)