Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag hat gezeigt, dass die Bullen das Feld beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht kampflos räumen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar habe das Aktienbarometer zunächst ein neues Verlaufstief (15.072 Punkte) hinnehmen müssen, doch von diesem Level aus hätten sich die deutschen Standardwerte in der Folge um gut 120 Punkte erholen können. Die beschriebene Entwicklung lasse aus Sicht der Candlestickanalyse einen klassischen "Hammer" entstehen. Mit diesem positiven Chartmuster seien zudem die Tiefs bei rund 15.150 Punkten zurückerobert worden. Die 38,2%-Korrektur des letzten Hausseimpulses seit dem 25. März (15.090 Punkte) habe sich also zunächst als solide Rückzugslinie erwiesen. Das Hoch von Anfang April bei 15.312 Punkten diene heute als erstes Anlaufziel. Als Achillesferse könnte sich aber weiter das euphorische Sentiment herauskristallisieren. Die Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) weise aktuell einen Bullenanteil von 52,7% aus. Nur 20,5% der US-Privatanleger seien "bearish" - beides Extremwerte. Deshalb müssten DAX-Anleger weiterhin auch die Unterseite im Blick haben. Die Kurslücke vom 30. März (14.890 zu 14.845 Punkte) bilde zusammen mit dem alten Allzeithoch von Mitte März bei 14.804 Punkten einen wichtigen Auffangbereich. (22.04.2021/ac/a/m)

