Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die "nachösterliche Ruhe" beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sorgt unverändert für eine harte Geduldsprobe auf Seiten der Investoren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern habe es das Aktienbarometer mit einer Hoch-Tief-Spanne von weniger als 50 Punkten auf die Spitze getrieben. Die beschriebene Bewegungsarmut lasse die Average True Range (ATR) auf den niedrigsten Stand seit November 2019 fallen. In der Vergangenheit seien auf solche schwankungsarmen Perioden regelmäßig Marktphasen mit erhöhter Volatilität gefolgt. Darauf sollten sich Anleger vorbereiten, zumal sich der unterstützende Faktor "Saisonalität" ab Mai in das Gegenteil verkehre. Auch die heißgelaufene Investorenstimung - z. B. Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) - signalisiere, dass das Money Management in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen solle. Bei den deutschen Standardwerten würden die zuletzt gerissenen Aufwärtskurslücken technisch motivierten Anlegern dabei als wichtige Orientierungshilfen dienen. Schließlich würden die unteren Gapkanten (15.111/14.845/14.621 Punkte) fortan wichtige Rückzugslinien definieren. Abseits dieser mittelfristigen Einschätzung könnte der DAX heute dank der Rekordjagd der US-Indices sein bisheriges Allzeithoch (15.312 Punkte) nochmals ins Visier nehmen. (16.04.2021/ac/a/m)

