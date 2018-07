Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Viele Sportbegeisterte verfolgen würden derzeit die Tour de France, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei wisse nicht jeder, dass seit 1951 die französische Stadt Dax vier Mal ein Etappenzielort gewesen sei. Vielleicht sei es kein Zufall, dass diese auch für ihre Stierkampfarena bekannt sei. Denn die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Stiere würden weiterhin mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.777 Punkte) ringen. Dabei habe sowohl das Aufwärtsgap vom Dienstag auf den Mittwoch sowie die damit verbundene Rückkehr in den ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. 12.688 Punkte) keinen entscheidenden Impuls liefern können. Vielmehr habe gestern der DAX den o. g. Aufwärtstrend wieder verlassen, womit gleichzeitig auch das Aufwärtsgap geschlossen worden sei. Es scheine, dass das obere Barrierenbündel die Eigenschaften einer aurelianischen Mauer aufweise. Daher möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ihren Blick Richtung Süden richten. Zunächst sei die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.610 Punkte) sowie die Mittellinie der Bollinger-Bänder (akt. bei 12.453 Punkte) zu nennen, bevor das jüngste Verlaufstief bei 12.398 Punkten als nächste Unterstützung fungiere. Diese sollte unbedingt halten, denn ansonsten rücke das wichtige Tief von Ende Juni (12.104 Punkte) in den Fokus der Bären. (20.07.2018/ac/a/m)