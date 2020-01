Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag war die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Welt noch in Ordnung: Die Gewinnmitnahmen im Anschluss an das neue Rekordhoch bei 13.640 Punkten hatten die deutschen Standardwerte gut verkraftet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei auf die Abwärtskurslücke vom Vortag (13.498 zu 13.486 Punkten) die unmittelbare Ausprägung des gegensätzlichen Pendants gefolgt. Die entsprechende Aufwärtskurslücke bei 13.486/13.511 Punkten habe somit ein "island reversal" entstehen lassen. Dieses Chartmuster habe Hoffnungen geweckt, dass das eingangs erwähnte Allzeithoch bei 13.640 Punkten noch nicht das Ende der Fahnenstange markiere. Im "unchartted territory" ergebe sich aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Verschnaufpause (13.739 Punkte) das nächste Anlaufziel. Zum Wochenauftakt würden allerdings wieder die schlechten Nachrichten dominieren, so dass die dritte Kurslücke in Folge drohe. Ein Rutsch unter die Marke von 13.486 Punkten stehe dabei zu befürchten und würde die positiven Implikationen der beschriebenen Inselumkehr negieren. Darunter bilde das Tief vom 14. Januar bei 13.362 Punkten im Zusammenspiel mit einer weiteren Kurslücke (untere Gapkante bei 13.334 Punkten) sowie dem Aufwärtstrend seit August 2019 (akt. bei 13.326 Punkten) eine wichtige Kumulationsunterstützung. (27.01.2020/ac/a/m)



