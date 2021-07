Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag bündelt nochmals die charttechnischen Aussagen zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) der letzten Tage bzw. Wochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So unterstreiche einerseits die gestrige Schwankungsbreite von 15.709 zu 15.461 Punkten das zähe Ringen um die Marke von 15.500 Punkten. Andererseits verdeutliche das angeführte Tagestief die Bedeutung des zuletzt aufgezeigten Signalgebers in Form des Tiefs vom 23. Juni (15.456 Punkte) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.434 Punkten). Trotz der vorhandenen Warnsignale - Stichworte: Saisonalität, abnehmende Marktbreite, CBOE SKEW Index - würden den deutschen Standardwerten erst bei einem Abgleiten unter die angeführte Haltezone ernsthafte Rückschlaggefahren drohen. Aus Sicht der Bären lasse ein solches "hartes Preissignal" weiterhin auf sich warten. In diesem Zusammenhang lohne es sich die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zu beachten. Der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern sei mit 48,6% sehr hoch, während sich die Quote der Pessimisten mit 22,2% im Bereich der unteren Extremzone befinde. Letztere notiere übrigens seit Anfang Februar stets unter 30%. Die offensive Positionierung der US-Anleger stelle ein weiteres Warnsignal dar. (01.07.2021/ac/a/m)

