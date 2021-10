Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der größten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Korrektur des bisherigen Jahres 2021 hatte nicht nur die strategisch wichtige waagrechte Zone leicht oberhalb der 14.800er-Marke gehalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch der langfristig bedeutende 200-Tage-Durchschnitt sei nicht signifikant gebrochen worden. Mit dem neuen Oktoberhoch komme es nun zu einer hoffnungsvollen Entwicklung, die vom MACD-Indikator untermauert werde. Dieser gebe erstmals seit Ende Juli ein Kaufsignal und dieses sehe zudem so gut aus, wie seit November 2020 keines mehr. Da sich zudem die saisonale Komponente zunehmend bessere, ergebe sich für bullisch eingestellte Anleger durchaus eine Kaufgelegenheit, zumal sich mit einem engen Stopp unter 14.800 Punkten das Risiko eng begrenzen lasse. Nach oben sei allerdings einiges an Arbeit zu leisten, um die bestehenden Widerstände aus dem Weg zu räumen. Zu nennen sei vor allem der Bereich von etwa 15.550 bis 15.600 Punkte. Auf dem Niveau würden sich die 55-Tage-Linie, das letze bedeutende (61,8-Prozent-) Fibonacci-Retracement der August-Oktober-Abwärtswelle sowie der Ende August begonnene Abwärtstrend befinden. Der Ausbruch darüber wäre als nächstes Kaufsignal gen Allzeithoch zu werten. (14.10.2021/ac/a/m)

