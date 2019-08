Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen hatten wir Anleger für die Bedeutung der Kreuzunterstützung aus dem Erholungstrend seit Ende 2018 (akt. bei 12.222 Punkten) und den letzten beiden Verlaufstiefs bei 12.189/12.173 Punkten sensibilisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum Wochenausklang habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) diese Bastion preisgeben müssen - und zwar mit einer Abwärtskurslücke (12.129 zu 12.035 Punkte). Damit hätten die deutschen Standardwerte eine kleine Topbildung vervollständigt, aus der sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von gut 400 Punkten ableiten lasse. Da der Erholungstrend seit Dezember 2018 auch auf Wochenbasis Geschichte sei, würden aktuell eindeutig die Hiobsbotschaften für den heimischen Aktienmarkt überwiegen. Das oben diskutierte Abschlagspotenzial dürfte perspektivisch die markante Auffangzone bei rund 11.700 Punkten in den Fokus rücken. Das Tief vom März 2018 (11.726 Punkte) markiere dabei den Auftakt zu einer bedeutenden Kumulationsunterstützung, welche sich über die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.642 Punkten) bis zum Junitief (11.621 Punkte) erstrecke. Ein Abgleiten unter diese Rückzugslinien würde dem DAX den nächsten Nackenschlag versetzen. Um den größten Verkaufsdruck von den deutschen "blue chips" zu nehmen, sei indes zumindest ein Schließen des o. g. Gaps notwendig. (05.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >