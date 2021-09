Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum zweiten Mal in seiner Historie erreichte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern Notierungen oberhalb der Marke von 16.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum zweiten Mal habe das Aktienbarometer dieses Level aber nicht über die Ziellinie retten können. Die Widerstandszone aus den oberen Bollinger Bändern auf Tages- und Wochenbasis sowie dem alten Allzeithoch bei 16.030 Punkten habe seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte also nicht verfehlt. Im weiteren Handelsverlauf sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, sodass nicht nur ein "reversal", sondern auch ein "bearish engulfing" entstehe. Diese beiden negativen Kerzenmuster würden für eine weitere Warnung vor einem möglicherweise korrekturanfälligen September sorgen. Passend dazu seien die kreditfinanzierten Aktienkäufe in den USA zuletzt erstmals seit dem Corona-Tief vom März 2020 gefallen. Eine wesentliche Antriebsquelle der laufenden Hausse drohe also zu versiegen. Zumindest bleibe auch von dieser Seite eine Bestätigung der neuen US-Allzeithochs aus. Trotz der stabilen Septembereröffnung sollten Anleger deshalb beim DAX das Tief von Mitte August bei 15.622 Punkten beachten. Ein Unterschreiten dieses Levels würde ein kleines Doppeltop mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von 400 Punkten vervollständigen. (01.09.2021/ac/a/m)

