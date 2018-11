Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einen schwachen Wochenauftakt erlebte gestern der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Aktienbarometer die Marke von 12.300 Punkten wieder preisgeben müssen. Gleichzeitig sei es damit am dritten Handelstag in Folge zu einem Ausloten der Parallelen (akt. bei 11.237 Punkten) zum Abwärtstrend seit Mitte Juni gekommen. Auffällig sei zudem, dass die deutschen Standardwerte im Bereich der angeführten Trendlinie auch jeweils die jüngsten Tagestiefs ausgeprägt hätten. Mit anderen Worten: Ein Abgleiten unter diese Kreuzunterstützung würde den Verkaufsdruck wieder anschwellen lassen. Bei einer negativen Weichenstellung sollte im ersten Schritt die verbliebene Kurslücke von Ende Oktober (untere Gapkante bei 11.206 Punkten) geschlossen werden. Perspektivisch drohe dann sogar ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief bei 11.051 Punkten. Auf der Oberseite markiere die 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.504 Punkten) einen ersten Widerstand. Wichtiger sei aber das Barrierenbündel aus den letzten Wochenhochs bei gut 11.600 Punkten, einem Fibonacci-Level (11.726 Punkte) sowie vor allem der Nackenzone der bekannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten. Unterhalb dieses Levels besitze das Chartbild unverändert Schlagseite. (20.11.2018/ac/a/m)