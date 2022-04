Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag hatten wir beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine überschaubare Handelsspanne von lediglich gut 100 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern zum Wochenauftakt dann ein im Vergleich zum Eröffnungskurs kaum veränderter Schlusskurs (14.504 vs. 14.518 Punkte). Aufgrund des "shooting stars" auf Wochenbasis könne diese Kursentwicklung fast schon als Erfolg verbucht werden, zumal auf Tagesbasis das spiegelbildliche Kursmuster - sprich ein sog. "Hammer" - entstanden sei. Dennoch hätten die deutschen Standardwerte auf der Oberseite unverändert ein dickes Brett zu bohren. Da seien zunächst einmal die alten Hochpunkte bei 14.553/14.568 Punkten zu nennen. Knapp darüber werde das Aktienbarometer durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 14.601 Punkten) gebremst. Am wichtigsten sei aber der seit Anfang Januar bestehende Baissetrend, welcher aktuell bei 14.683 Punkten verlaufe. Für einen nachhaltigen Befreiungsschlag müsste der DAX diese Hürden überspringen. Das Tief des gestrigen "Hammers" (14.334 Punkte) diene indes als kurzfristige Unterstützung, ehe das Tief vom 24. März bei 14.188 Punkten eine weitere Rückzugslinie definiere. (05.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >