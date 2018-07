Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Happy birthday und alles Gute zum Dreißigsten! Damit ist heute an der Börse mal wieder Zeit für eine Torte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Gegensatz zu früheren Zeiten erfolge dies aber nicht anlässlich eines neuen Allzeithochs, oder wenigstens, weil der nächste Tausender überwunden worden sei, sondern vor 30 Jahren habe der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das Licht der Welt erblickt. Seinen ersten Handelstag habe er seinerzeit bei 1.163,5 Punkten beendet - zurückgerechnet auf den 1. Januar 1988 entspreche dies dem Startwert von 1.000 Punkten. Auch wenn es zuletzt etwas holpriger geworden sei, habe das Aktienbarometer damit eine absolute Erfolgsgeschichte geschrieben. Bei deren kurzfristiger Fortsetzung helfe die Erholung vom vergangenen Freitag. Damit markiere das zyklische Tief vom Vortag (12.104 Punkte) ein sog. "swing low". In der Vergangenheit habe dieses Kursmuster oftmals kurzfristige Wendepunkte signalisiert. Eine ganz wichtige Kursmarke stelle dabei die Nackenzone des jüngsten Doppeltopps dar - definiert durch das Tief vom 31. Mai bei 12.548 Punkten. Dieses Level bilde die Demarkationslinie zwischen einer einfachen technischen Aufwärtsreaktion und der Negierung der jüngsten Toppformation. Lieber DAX, auf die nächsten 30 Jahre. Bei gleicher Wachstumsrate wie bisher stünden die deutschen "blue chips" dann bei 130.157 Punkten. (02.07.2018/ac/a/m)