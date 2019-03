Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An die Zugewinne der Vorwoche konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht nahtlos anknüpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer engen Tagesrange von weniger als 100 Punkten sei das Aktienbarometer dabei innerhalb der Schwankungsbreite des Vortages verblieben, so dass es zu keinem neuen Verlaufshoch gekommen sei. Übergeordnet habe also die zuletzt beschriebene Gratwanderung weiterhin Bestand. Schließlich seien die deutschen Standardwerte unverändert "stuck in the middle" zwischen der Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 11.789 Punkten) auf der Ober und der Kreuzunterstützung aus dem Erholungstrend seit Ende Dezember 2018 (akt. bei 11.437 Punkten) sowie dem ehemaligen Abwärtstrend seit Juli vergangenen Jahres (akt. bei 11.381 Punkten) auf der Unterseite. Eine Rückeroberung der angeführten Glättungslinie hätte doppelten Charme, denn diese Weichenstellung schließe nicht nur die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Monate ab, sondern würde gleichzeitig auch das äquivalente obere Umkehrmuster aus dem Vorjahr negieren. Andererseits müssten Anleger bei einem Abgleiten unter die o. g. Kreuzunterstützung von einer abgeschlossenen "bearishen" Flagge ausgehen, die den Druck auf den DAX wieder erhöhen würde. (19.03.2019/ac/a/m)

