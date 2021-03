Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An fünf der letzten sechs Handelstage hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 14.600 Punkten wichtige Hochs ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da das Lüften des angeführten "Deckels" im Stundenbereich zudem mit der Auflösung einer kleinen Schiebezone einhergegangen sei, hätten sie dieses Niveau als neuerlichen Katalysator auf der Oberseite definiert. Der Signalgeber habe seine Wirkung nicht verfehlt! So sei den deutschen Standardwerten mit einem Aufwärtsgap (14.602 zu 14.670 Punkten) der Sprung über die eingangs angeführten Hürden gelungen. Lohn der Mühen sei ein weiteres Rekordhoch bei 14.804 Punkten gewesen. Im Vorfeld des Wochenendes dürften die Vorgaben heute allerdings Gewinnmitnahmen begünstigen. So habe beispielweise der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) - nach einem neuen Rekordhoch (33.228 Punkte) - gestern ein "intraday reversal" hinnehmen müssen. Deshalb würden die Analysten beim DAX heute ein besonderes Augenmerk auf die Unterseite legen, denn auch unter Risikogesichtspunkten liefere die jüngste Kursentwicklung mehrere wichtige Hilfestellungen. So könnten technisch motivierte Anleger den Stop-Loss für bestehende DAX-Engagements auf die Kombination aus dem o. g. Gap und den Ausbruchsmarken bei 14.600 Punkten nachziehen. Das jüngste "swing low" bei 14.409 Punkten stelle eine weitere, technisch sinnvolle Möglichkeit, zur Absicherung dar. (19.03.2021/ac/a/m)

