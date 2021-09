Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge wird eine freundliche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Eröffnung im weiteren Handelsverlauf abverkauft - rein psychologisch nicht das beste Verhaltensmuster, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Saisonale Rückschlagrisiken sowie die Gefahren, welche eine abnehmende Marktbreite beinhalte, hätten sie zuletzt intensiv diskutiert. Zusammen mit der eingangs beschriebenen untertägigen Marktschwäche steige damit das Risiko eines Doppeltops im Bereich von gut 16.000 Punkten. Ins Auge würden dabei die jüngsten beiden, recht dicht beieinanderliegenden, Tagestiefs (15.773/15.762 Punkte) stechen. Ein Abgleiten unter diese Zone erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer oberen Umkehr. Die charttechnische Schlüsselmarke ergebe sich in diesem Kontext allerdings erst aus dem Tief von Mitte August bei 15.622 Punkten. Schließlich wäre unterhalb dieses Levels das angeführte Doppeltop vervollständigt, aus dem sich dann immerhin ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 400 Punkten ergeben würde. Aufgrund der zuletzt beschriebenen Extremkonstellation von sehr dicht beieinanderliegenden Bollinger Bändern sollten sich Anleger im September auf größere Marktschwankungen vorbereiten. Das o. g. Augusttief könnte dafür das Startsignal liefern. (02.09.2021/ac/a/m)

