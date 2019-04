Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Volumen bleibt weiter eine Achillesferse des Marktes, denn die Umsätze fallen unverändert unterdurchschnittlich aus, so die Analysten von HBSC Trinkaus & Burkhardt.



Zumindest sei es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern gelungen, sich bei rund 11.900 Punkten zu stabilisieren. Diese Entwicklung spiegele sich in dem gestern ausgeprägten "inside day" wider. Letztlich habe also die erste Haltezone in Form der Aufwärtskurslücke vom 3. April bei 11.854/11.778 Punkten bereits als Unterstützung gewirkt. Als weiterer massiver Auffangbereich stehe die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.695 Punkten) zusammen mit der ehemaligen Nackenzone der S-K-S-Formation aus dem vergangenen Jahr zur Verfügung. Die Kombination aus einem weiteren Aufwärtsgap (11.613 zu 11.549 Punkten) und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 11.591 Punkten) sei die dritte Haltezone im Bunde. Oberhalb dieser Rückzugslinien besitze der DAX die Option das Verlaufshoch bei 12.029 Punkten unmittelbar ins Visier zu nehmen. Für einen Wermutstropfen sorgt das Sentiment. In den USA seien nur noch 20% der Privatanleger "bearish" für die kommenden sechs Monate. Im historischen Kontext sei das ein sehr niedriger Wert. (11.04.2019/ac/a/m)

