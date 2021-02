Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem erfolgreichen Test der Kernunterstützung bei 13.500 Punkten schlägt der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter Kapital, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei es dabei zu dem erwarteten Angriff auf den kurzfristigen Korrekturtrend seit Anfang Januar (akt. bei 13.910 Punkten) gekommen. Da das Aktienbarometer per Tagesschlusskurs den beschriebenen Trend zu den Akten gelegt habe, könne die Verschnaufpause seit dem Rekordhoch vom 8. Januar (14.132 Punkte) tatsächlich als Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Besonderen Nachdruck verleihe dem trendbestätigenden Kursmuster, dass der Ausbruch mit einem weiteren Aufwärtsgap (13.845 zu 13.866 Punkten) erfolgt sei. Als Belohnung winke zunächst ein Anlauf auf das o. g. bisherige Allzeithoch. Perspektivisch ergebe sich aus der Flagge sogar ein (Mindest-)Kursziel von gut 14.300 Punkten.



Tradingorienterte Anleger könnten ihren Stopp auf das Niveau der unteren Gapkante der gestrigen Aufwärtskurslücke nachziehen. Noch ein Wort zum Sentiment: In den USA würden sich Bullen (37,4%) und Bären (35,6%) gemäß der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) aktuell die Waage halten. Beide Werte seien sogar leicht skeptischer als der langjährige Durchschnitt - die Stimmung erfahre also gegenwärtig eine gesunde Abkühlung. (04.02.2021/ac/a/m)

