Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die hart umkämpfte Schlüsselzone bei 13.800 Punkten hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in den letzten Handelstagen einer intensiven Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Haltebündel aus dem Tief vom 10. Februar (13.830 Punkte), der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.798 Punkten) sowie dem ehemaligen Korrekturtrend von Anfang Januar (akt. bei 13.738 Punkten) habe sich dabei letztlich als tragfähig erwiesen. Diese Entwicklung nähre die Hoffnung auf einen erneuten Rallyversuch seitens der deutschen Standardwerte. Die letzten beiden fast deckungsgleichen Tageshochs bei 13.989/13.998 Punkten würden dabei als Katalysator dienen. Gelinge der Sprung über diese Hürden, dürfte das Aktienbarometer zeitnah die Kurslücke vom 17. Februar bei 14.037/14.050 Punkten schließen und danach die Rekordstände bei 14.131/14.169 Punkten ins Visier nehmen. So könne der jüngste Stresstest als lehrbuchmäßiger Pullback an die o. g. Trendlinie und damit als Bestätigung der zuletzt ausgeprägten Korrekturflagge interpretiert werden. Über die Bedeutung der Kernunterstützung bei 13.800 Punkten auf der Unterseite hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in den letzten Tagen alles geschrieben, was es zu sagen gebe. Dieses Level markiere beim DAX weiterhin das erste charttechnisch bedeutende Rückzugsniveau. (25.02.2021/ac/a/m)

