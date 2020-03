Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startet vielversprechend in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem das Aktienbarometer zunächst nochmals die Unterseite ausgetestet habe, sei ausgehend vom Tagestief bei 9.454 Punkten eine deutliche Erholung gelungen. Neben einem Schlusskurs - praktisch auf Tageshoch (9.818 Punkte) - mache der dadurch entstehende "Hammer" Mut. Eine "bullishe" Bestätigung des konstruktiven Candlestickmusters in Form eines Spurts über das gestrige Tageshoch dürfte deshalb den Grundstein für einen erneuten Anlauf auf die 10.000er-Marke legen. Das jüngste "swing high" bei 10.138 Punkten definiere dabei den Auftakt zur charttechnischen Schlüsselzone bei rund 10.300 Punkten. Zur Erinnerung: Das Tief vom Dezember 2018 (10.279 Punkte) bilde hier im Zusammenspiel mit dem verbliebenen Abwärtsgap vom 12. März (10.138 zu 10.391 Punkte) sowie der Nackenlinie des zuletzt vervollständigten Doppeltops ein massives Widerstandsbündel. Aufgrund ihrer Bedeutung würden die beschriebenen Barrieren die Schwelle zwischen einer "bear market"-Rally und der Etablierung eines schnellen DAX-Erholungspfades definieren. (31.03.2020/ac/a/m)

