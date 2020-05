Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der Erholung vom vergangenen Freitag steht beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf Wochenbasis ein negatives Candlestickmuster in Form eines "bearish engulfing" zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Candlestickformation unterstreiche die charttechnische Notwendigkeit, die viel zitierte Bastion bei rund 10.300 Punkten unbedingt zu verteidigen. Im Schnelldurchlauf nochmals die wichtigsten Marken, aus denen sich die hier bestehende Kumulationsunterstützung speise: Fibonacci-Level (10.372 Punkte), Jahrestief von 2018 (10.279 Punkte), Tiefs von Mitte April bei rund 10.250 Punkten sowie Haltezone auf Point & Figure-Basis. Eine Schlüsselrolle nehme allerdings auch der am vergangenen Donnerstag ausgebildete "Hammer" ein. Dieses Umkehrmuster unterstreiche die Bedeutung der o. g. Bastion, zumal das Pattern auf Basis der 50-Tage-Linie bzw. dem Erholungstrend seit Mitte März (akt. bei 10.217/10.205 Punkten) ausgeprägt worden sei. In der Summe würden die Analysten weitere Erholungschancen in Richtung der Kurslücke vom 13. Mai bei 10.698/10.773 Punkten sehen. Rückenwind komme weiter von den CoT-Daten: Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten die Kleinspekulanten ihre Short-Positionen weiter ausgebaut und seien damit so stark "short" engagiert wie zuletzt während der Finanzmarktkrise! (18.05.2020/ac/a/m)

