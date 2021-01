Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fährt in dieser Woche Achterbahn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Bukrhardt.



Mit 13.475 Punkten hätten die deutschen Standardwerte nicht nur ein neues Jahrestief hinnehmen müssen, sondern es sei auch zur Belastungsprobe der Kernunterstützungszone aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.526 Punkten) und den zuletzt immer wieder ins Feld geführten Ausbruchsmarken bei 13.500 Punkten gekommen. Die angeführte Bastion dürfte heute erneut im "Feuer" stehen. Ein Bruch dieser ultimativen Rückzugszone würde die Gefahr eines "false breaks" auf der Oberseite merklich anschwellen lassen. Entwarnung könne dagegen erst gegeben werden, wenn sich die Verschnaufpause seit dem 8. Januar als trendbestätigende Flagge herauskristallisiere. Hierfür sei ein Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 13.968 Punkten) vonnöten. Ein Befreiungsschlag in Form eines abgeschlossenen Konsolidierungsmusters würde ein Anschlusspotenzial bis rund 14.600 Punkten aktivieren. Doch ein solches Anlaufziel klinge heute Morgen eher nach Zukunftsmusik. Per Saldo lägen Chancen und Risiken derzeit dicht beieinander. Schon früh im Jahr stünden die deutschen Standardwerte deshalb vor einem Richtungsentscheid. (28.01.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >