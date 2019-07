Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern sprachen wir an dieser Stelle von einem "schmalen Grat", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund der jüngsten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung müsten sie dieser Warnung heute noch stärkeren Nachdruck verleihen. Aus charttechnischer Sicht liege das vor allem an der gestrigen Abwärtskurslücke bei 12.484/78 Punkten. Nach dem Aufwärtspendant zum Start der letzten Woche bestehe durch das jüngste Abwärtsgap die Gefahr einer drohenden "Inselumkehr". Bei dem beschriebenen Kursmuster handele es sich um ein eher seltenes, dafür aber ein zuverlässiges, Trendwendesignal. Endgültig manifestieren würde sich dieses bei einem Abgleiten unter das alte Rekordhoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten, denn dann wäre auch das Rebreak der ehemaligen Jahreshochs bei 12.438/36 Punkten Realität. Bei einer negativen Weichenstellung definiere die Kombination aus dem Tief vom 26. Juni (12.189 Punkte) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.188 Punkten) die nächste wichtige Rückzugszone. Gebannt wäre die beschriebene Toppbildungsgefahr indes bei einem nachhaltigen Anstieg der deutschen Standardwerte über die Marke von 12.500 Punkten. (10.07.2019/ac/a/t)

