Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelte gestern in einer sehr engen Tagesrange von lediglich 65 Punkten seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Vergleich zu den beiden Vortagesschlusskursen (15.824/15.840 Punkte) habe sich dabei nur eine marginale Veränderung ergaben. Dazu passe, dass die Tagesschwankungsbreite innerhalb des Pendants des Vortages verblieben sei. Da dieses Verhaltensmuster bereits am Mittwoch festzustellen gewesen sei, liege bei den deutschen Standardwerten ein doppelter "inside day" vor. Eine geringe Hoch-Tief-Spanne in Kombination mit den beschriebenen Innenstäben würden sprunghafte Handlungen begünstigen.In diesem Kontext möchten die Analysten nochmals an die absolute Extremkonstellation bei den Bollinger Bändern erinnern: Die beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators lägen sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis derzeit extrem dicht zusammen. In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für größere Marktschwankungen gewesen. Während die Bollinger Bänder und die Hochs bei gut 16.000 Punkten für den entscheidenden Deckel auf der Oberseite sorgen würden, müsse unter Risikogesichtspunkten das Tief von Mitte August bei 15.622 Punkten hervorgehoben werden. Schließlich würde ein Bruch dieser Schlüsselmarke ein Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von 400 Punkten komplettieren. (03.09.2021/ac/a/m)