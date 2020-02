Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das neue Allzeithoch (13.640 Punkte) konnte dem DAX: (ISIN DE0008469008, WKN: 846900) keine Flügel verleihen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr sei es nach dem neuen Rekordlevel zu einem scharfen "reversal" gekommen, welches sich mit der dynamischen roten Kerze der abgelaufenen Woche verfestigt habe. Aufgrund des Scheiterns an dem Allzeithoch gehe es zunächst darum, mögliche Rückzugslinien auf der Unterseite abzustecken. Die Tiefpunkte bei rund 12.900 Punkten würden dabei den nächsten Haltebereich definieren. Dessen Bedeutung werde durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit Anfang Oktober (12.967 Punkte) zusätzlich unterstrichen. Unterhalb dieser Zone würden die Hochpunkte bei rund 12.600 Punkten im Zusammenspiel mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.589 Punkten) die nächste charttechnische Bastion definieren. Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass unterhalb der Marke von 13.000 Punkten auch aus Sicht des Point & Figure-Charts ein kurzfristiges Ausstiegssignal entstünde. Insgesamt besitze das Ausmaß der jüngsten Verschnaufpause bisher noch keine besorgniserregende Züge. Um die Börsenampel aber wieder auf "grün" springen zu lassen, sei ein Sprung über die Rekordmarken bei 13.597/13.640 Punkten nötig. (03.02.2020/ac/a/m)



