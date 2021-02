Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der idealtypische Rücksetzer bis an die obere Begrenzung der im Januar ausgebildeten Flaggenkonsolidierung (akt. bei 13.841 Punkten) hat dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern geholfen, denn der beschriebene Pullback erwies sich als das erwartete Sprungbrett, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer gestern die Marke von 14.000 Punkten zurückerobern können. Dennoch sei die gestrige Handelsaktivität innerhalb der Schwankungsbreite des Vortages verblieben. Es entstehe also ein sog. "inside day". Darüber hinaus würden die letzten drei Tageshochs ins Auge fallen, die jeweils in einem engen Kursband zwischen 14.053 und 14.063 Punkten ausgeprägt worden seien. Ein Anstieg über das zuletzt genannte Level würde - dank des Überspringens dieser Hürden und der Auflösung des Innenstabes - für doppelten Rückenwind sorgen. Im Erfolgsfall würden die letzten beiden Verlaufshochs bei 14.132/14.169 Punkten die nächste Zielzone definieren. Die im Tages- und Wochenbereich vorliegenden Flaggen würden weiterhin strategische Kurstreiber darstellen, sodass perspektivisch sogar neue Allzeithochs realistisch erscheinen würden. Passend zur sonst jetzt im Rheinland auf ihren Höhepunkt zusteuernden fünften Jahreszeit: Punktemäßig habe der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) inzwischen mit dem DAX gleichgezogen. (12.02.2021/ac/a/m)

