Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der 1.300-Punkte-Rally der Vorwoche sah es zu Wochenbeginn beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst nach einer wohlverdienten Verschnaufpause aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch das Aktienbarometer erweise sich weiterhin als äußerst stressresistent. Schließlich hätten die deutschen Standardwerte im Tagesverlauf trotzdem ein neues Bewegungshoch (12.913 Punkte) geschafft. Da auch die Rahmenbedingungen in Übersee stimmen würden, könnten Anleger am Ball bleiben. Die kühnsten Optimisten würden vielleicht sogar schon von einem Anlauf auf die große Abwärtskurslücke von Anfang März bei 13.237/13.501 Punkten träumen.



Aufgrund der Dynamik des Erholungsimpulses der letzten Wochen wollten die Analysten allerdings auch ein besonderes Augenmerk auf das Money Management legen. Die Rückkehr in den Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 12.666 Punkten) habe als weiterer Stärkebeweis gedient. Deshalb sei dieser Trend als engmaschige Absicherung für Trader prädestiniert. Dagegen würden Investoren mit einem Stopp auf Basis der "doppelten Durchschnitte" aus 200-Tages- und 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.128/12.049 Punkten) etwas mehr Luft zum Atmen lassen. (09.06.2020/ac/a/m)

