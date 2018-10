Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) reichte es am Freitag nur im frühen Handel zu einer Erholung in die Nähe der 11.700er-Marke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach einem sehr schwachen späten Handel sei es dann sowohl auf Intraday- als auch auf

Tagesschlusskursbasis zu einem weiteren 20-Monats-Tief gekommen. Eine der wenigen guten Botschaften dabei: die psychologisch bedeutende 11.500er-Marke sei dabei verteidigt worden. Und eine zweite, die Hoffnung auf eine baldige Stabilisierung liefere: auf entscheidenden Zeitebenen, also auf Tages-, Wochen und auch Monatsbasis sei der Index gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator inzwischen stark, wenngleich nicht extrem überverkauft.



Im Chartbild selbst zeige sich insbesondere im 11.400er-Bereich eine auffällige Unterstützung, welche von Anfang 2017 herrühre. Aus Fibonacci-Sicht allerdings sei mit dem Sturz unter das März-Tief ein Verkaufssignal auf etwa 11.150 Punkten generiert worden. Dort liege das 50-Prozent-Retracement der im Februar 2016 gestarteten Aufwärtswelle. Dagegen beginne ab etwa 11.700 Punkten eine Widerstandszone, die sich bis zum vorherigen 2018er-Tief 11.726 Zähler hinauf ziehe. Die aktuelle, am 27. September begonnene Abwärtswelle wäre bis zur 61,8-Prozent-Marke bei 12.096 Punkten intakt. (15.10.2018/ac/a/m)