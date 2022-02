Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Bruch der alten Haltezone bei 15.000/14.800 Punkten, die sich zuvor so viele Male als tragfähige Unterstützung erwiesen hatte, wiegt schwer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Deshalb hätten sie in Bezug auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt geschrieben: "Ohne eine Rückeroberung der angeführten Schlüsselzone müssen Anleger bei den deutschen Standardwerten von einem intakten Baissetrend ausgehen." Der gestrige Handelstag und die gestrige Kursentwicklung untermauere diese Einschätzung nochmals. So bestätige das Tageshoch bei 14.901 Punkten das neue Barrierenbündel, zumal die folgende Kursschwäche für eine rote Tageskerze mit markantem Docht sorge. Mit anderen Worten: Die zwischenzeitliche Erholung sei abverkauft worden. Solange der DAX unterhalb der eingangs angeführten Schlüsselzone notiere, müssten Anleger übergeordnet von einer abgeschlossenen oberen Umkehr ausgehen. Deren rechnerisches Abschlagspotential lasse sich auf gut 1.200 Punkte veranschlagen, sodass eine Belastungsprobe der alten Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten perspektivisch einkalkuliert werden müsse. Diese Einschätzung sei fast schon Makulatur, denn die zu erwartende Kurslücke lasse heute den skizzierten Stresstest bereits erwarten. (24.02.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >