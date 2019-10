Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schlägt auch zu Wochenbeginn weiter Kapital aus dem "reversal" vom vergangenen Freitag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit verfestige sich das gestern diskutierte Halten der Unterstützung in Form der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11.935 Punkten), zumal die deutschen Standardwerte gestern die kürzerfristige Glättung der letzten 50 Tage (akt. bei 12.018 Punkten) nachhaltig hätten zurückerobern können. Ein erster wirklicher Lackmustest stehe den deutschen "blue chips" jetzt im Bereich der Marke von 12.142 Punkten ins Haus, denn eine Rückeroberung dieses Levels würde die Toppbildung der letzten Wochen negieren. Gelinge eine positive Weichenstellung, definiere die Abwärtskurslücke vom vergangenen Mittwoch bei 12.227/12.264 Punkten das nächste Anlaufziel. Begünstigt werde eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses durch die Sentimentanalyse. So sei der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern - gemäß der letzten Analyse der American Association of Individual Investors (AAII) - mit einem Wert von nur noch 21% zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Dezember vergangenen Jahres gefallen. Dem stünden ein sehr hoher Anteil an Neutralen (39%) sowie ein erhöhter Prozentsatz von Bären (ebenfalls 39%) gegenüber. (08.10.2019/ac/a/m)



