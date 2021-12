Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anders als das hinter uns liegende Monatsende ist der Start in den Dezember beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geglückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.239 Punkten) habe sich dabei als der erwartete Erholungskatalysator erwiesen. Im weiteren Handelsverlauf habe die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.403 Punkten) die eingeleitete technische Reaktion zusätzlich befeuert. Unter dem Strich lasse die gestrige Gegenbewegung sogar einen lehrbuchmäßigen "morning star" entstehen. Soweit die graue Theorie, denn die schwachen Vorgaben würden heute Morgen bereits wieder eine Eröffnung unterhalb der langfristigen Glättungslinie befürchten lassen. Die Erholung dürfte deshalb holpriger verlaufen als gestern von den Optimisten erwartet. Neben dem unteren Bollinger Band würden die verschiedenen Tiefpunkte bei gut 15.000 Punkten die charttechnisch bedeutendsten Unterstützungen definieren. Für einen Silberstreif sorge die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). 26,7% Bullen stünden inzwischen 42,4% Bären gegenüber - unter den US-Privatanlegern gebe es also mittlerweile einen deutlichen Überhang an Skeptikern. (02.12.2021/ac/a/m)



