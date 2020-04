Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte heute deutlich schwächer in den Handel starten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei müssten Anleger wohl von einem Ausloten der massiven Haltezone bei 10.300 Punkten ausgehen. Die Kombination aus zwei Fibonacci-Retracements (10.422/10.372 Punkte), dem Tief vom Dezember 2018 (10.279 Punkte) sowie der Nackenlinie eines potentiellen Doppeltops würden hier eine massive Kumulationsunterstützung bilden. Darüber hinaus würden die jüngsten Verlaufstiefs bei 10.250/10.236 Punkten ins Auge fallen. Bei einem Abgleiten darunter müssten Investoren demnach von einem Bruch der o. g. Kernunterstützung ausgehen, welcher den DAX wieder unter Stress setzen dürfte. Für ein gewisses Gegengewicht sorge das Sentiment in den USA. Der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern sei jüngst, gemäß der Erhebung der AAII, um 10%-Punkte auf unter 25% eingebrochen. Damit seien weniger US-Investoren konstruktiv für den Aktienmarkt gestimmt als Mitte März. Auch wenn man beide Seiten betrachte (Bullen minus Bären), dann ergebe sich mit -25 der niedrigste Wert der Krise. Grundsätzlich sei es eher ein unterstützender Faktor, wenn die Stimmung erstens derart verhalten ausfalle und sich zweitens so schnell wieder eintrübe. (24.04.2020/ac/a/m)

