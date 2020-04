Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist äußerst erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei mit einem deutlichen Aufwärtsgap (9.627 zu 9.841 Punkte) die Rückkehr über die Marke von 10.000 Punkten gelungen. Die jüngsten beiden Erholungsschübe seien jeweils bei 10.096 bzw. 10.138 Punkten ausgelaufen. D. h. ein Sprung über diese Hürden würde den Weg für einen Test der charttechnischen Schlüsselzone bei 10.300 Punkten ebnen. Auf diesem Niveau falle das Tief von Ende 2018 (10.279 Punkte) mit der großen Abwärtskurslücke von Mitte März sowie der Nackenlinie des Doppeltopps der letzten Jahre zusammen. Abgerundet werde der hier bestehende Kumulationswiderstand durch die 38,2%-Fibonacci-Korrektur des gesamten Baisseimpulses seit Mitte Februar (10.372 Punkte). Für die Analysten markiere dieses Level weiterhin die Demarkationslinie zwischen einer klassischen "Bärenmarktrally" und dem Einschwenken des DAX auf einen schnellen Erholungspfad. Oder wie es ein institutioneller Investor in der letzten Woche treffend auf den Punkt gebracht habe: Das sei die Schlüsselmarke, bei deren Überwinden der Markt (im technischen Sinn) durch die Corona-Krise "hindurchschaue". (07.04.2020/ac/a/m)

