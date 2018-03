Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Tag in Folge verblieb die Schwankungsbreite des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb der Kerze vom Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Übergeordnet bleibte es deshalb bei den Bremsklötzen "Doppeltopp" sowie "negatives Schnittmuster" zwischen 50- und 200-Tage-Linie (akt. bei 12.649/12.706 Punkten). Das gebe uns die Gelegenheit, auf zwei andere interessante Aspekte einzugehen. Zunächst hätten die 110 HDAX (ISIN: DE0008469016, WKN: 846901)-Unternehmen anhand der objektiven Kriterien Momentum, 200-Tage-Linie und Relative Stärke (Levy) überprüft. Zur Analyse der Marktbreite würden die Analysten diese Berechnungen regelmäßig anstellen. Nur noch gut 28% aller HDAX-Titel würden über ein positives Momentum verfügen; lediglich knapp 44% würden sich gemäß der Relativen Stärke in einem Aufwärtstrend befinden. Am besten sehe es noch aus, wenn Anleger die meistbeachtete Glättungslinie heranziehen. Immerhin 55% würden oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie notieren. In der Summe müsse eine deutliche Eintrübung der grundsätzlichen Marktverfassung konstatiert werden. Den anderen Aspekt offenbare der Stundenchart: Hier lägen alle von den Analysten betrachteten Durchschnittslinien (38-, 90- und 200-Stunden), bei rund 12.310 Punkten, nur noch wenige Indexzähler auseinander. Diese Konstellation begünstige den nächsten Trendimpuls. (22.03.2018/ac/a/m)