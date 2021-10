Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits in der zweiten Septemberhälfte hatte es eine vom Ausmaß her durchaus vergleichbare Erholungswelle beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gegeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Irgendwie aber scheine die aktuelle besser untermauert zu sein, wofür nicht nur der auf Tagesbasis gut aussehende MACD-Indikator stehe. So habe nunmehr auch die 200-Stunden-Linie, an welcher der Index am 27. September noch gescheitert sei, überwunden werden können. Mit einem seit gut fünf Wochen gültigen Abwärtstrend liege der nächste Widerstand unmittelbar vor der Brust und der Ausbruch sollte über kurz oder lang gelingen. Zudem habe sich eine Aufwärtstrendlinie etablieren können, die das auf einem Zwei-Wochen-Hoch notierende Barometer zurzeit im 15.200er-Bereich absichere, damit aber noch zu weit entfernt sei, um den DAX bereits über die nächsten, dann auch auf Tagesbasis höchst bedeutenden Widerstände zu tragen. Dabei handele es sich um eine von etwa 15.550 bis 15.600 Punkte reichende Zone, wo sich ein Bündel aus 55-Tage-Durchschnitt, dem 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der August-Oktober-Abwärtswelle und der Ende August gestarteten Abwärtstrendlinie befinden würden. (15.10.2021/ac/a/m)

