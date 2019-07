Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Handelsspanne von 133 Punkten war der gestrige Montag der mit Abstand volatilste seit einer Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei die Range zwischen dem (Zwei-Wochen-) Tief vom Freitag und dem Intraday-Hoch vom Donnerstag verlassen, letztlich aber kein wirkliches neues Signal auf Tages- oder gar Wochenbasis generiert. Im Stundenchart falle direkt auf, dass der deutsche Blue-Chip-Index am gestrigen Vormittag, als er die positiven US-Vorgaben vom Freitag (Rekordhochs!) verarbeitet habe, direkt am 55-Stunden-Durchschnitt gescheitert sei. Dieser verlaufe aktuell um 12.405 Zähler und nach einem Ausbruch käme die Notierungslücke bei 12.477/12.507 auf die Agenda. Wrtfr diese geschlossen und behaupte sich das Barometer dann auch für längere Zeit oberhalb der 12.500er-Marke, dann sei zumindest die negativ wirkende "Inselumkehr" beinahe schon wieder neutralisiert. Zudem lohne die kurzfristige Fibonacci-Analyse für eine Einschätzung der Lage: das 61,8-Prozent-Retracement der am 4. Juli gestarteten Abwärtswelle (12.656 auf 12.301 Punkte), liege bei 12.520 Punkten und passe damit ganz wunderbar zur oben genannten Hürde. (16.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >