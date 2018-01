Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte den guten Jahresstart nicht fortsetzen und verlor im Vergleich zur Vorwoche 0,56%, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Hauptgrund für den Kursverlust sei der Anstieg im EUR/USD gewesen, der am Freitag ein neues Mehrjahreshoch erreicht habe. Das veröffentlichte EZB-Sitzungs-Protokoll habe durch einen etwas "hawkisheren" Ton für den deutlichen Anstieg gesorgt. Einige Marktteilnehmer würden nun befürchten, die EZB könnte das Anleihekaufprogramm eher als bisher geplant beenden. Für optimistische Stimmung hätten zudem Aussagen der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung gesorgt, die nun doch keinen Ausstieg aus dem Euro anstrebe. Aktuell tendiere der EUR/USD um 1,22 und habe aus technischer Sicht Luft bis 1,2570.Der starke Euro lähme den sehr exportabhängigen DAX. Im August sei dieser bei einem Anstieg des EUR/USD auf 1,20 noch unter 12.000 Punkte gerutscht. Von daher scheine sich der DAX mit einem stärkeren Euro abzufinden und ein größerer währungsbedingter Kursrutsch dürfte ausbleiben. Tendenziell sei ein stärkerer Euro ja etwas Positives, da er die konjunkturelle Stärke in Europa und eine Normalisierung der Geldpolitik zeige. (15.01.2018/ac/a/m)