Nicht nur kurzfristig stehe im DAX viel auf dem Spiel. Auch die weitere mittel- bis langfristige Entscheidung könnte nun fallen. Denn maßgebliche Aufwärtstrendlinien der vergangenen Monate und Jahre seien erreicht worden. Sollten sie brechen, kämen Kursabgaben über mehrere 100 Punkte im Index nicht überraschend.



Die Short-Szenarien: Der Index habe am Montag versucht, den Widerstand bei 12.400 Punkten zurückzuerobern, sei aber bislang klar an dieser Hürde gescheitert. Bleibe das auch am Dienstag so, dürften die Verkäufer wieder ihre Chance wittern und den Index erneut in Richtung der Freitagstiefs drücken. Knapp darunter verlaufe auch die Aufwärtstrendlinie seit März. Ein Bruch dieser Unterstützung und der Horizontalen bei 12.280 Punkten dürfte eine weitere Verkaufswelle auf 12.200 Punkte nach sich ziehen. Größere technische Erholungen wären in diesem Szenario sogar erst zu erwarten, sofern der Index das Zwischentief bei 12.104 Punkten halten könne. Bei einem Bruch des Aufwärtstrends wäre dieses Tief das nächste mittelfristige Ziel.



Die Long-Szenarien: Würden sich die Käufer dagegen nicht so schnell geschlagen geben und gelinge es ihnen, den Index wieder über 12.400 Punkten zu etablieren, wären die nächsten Erholungsziele bei 12.470 und 12.500 Punkten auszumachen. (14.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach zahlreichen Fehlversuchen, den Widerstand bei 12.700 Punkten per Schlusskurs zu überwinden, waren die Kräfte der Käufer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag wohl aufgebraucht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Sie hätten den Verkäufern nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Der DAX habe die Marke von 12.600 Punkten unterschritten, auch die Unterstützung bei 12.500 bis 12.470 Punkten habe den Index nicht stoppen können. Erst in der Nähe der seit März maßgeblichen Aufwärtstrendlinie bei gut 12.300 Punkten habe sich der Index stabilisiert und am Montag eine Erholung eingeleitet. Durch den Rücksetzer sei eine Kurslücke bei 12.350 Punkten geschlossen worden, der Chart sei also bereinigt.