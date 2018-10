Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gab am Freitag weiter nach und etablierte sich unter der Horizontalen 12.190, was zu neuen Verkaufssignalen führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Daraufhin seien 12.100 erreicht worden.



Der DAX laufe unter 12.185/12.225 stabil abwärts. Vom aktuell erreichten Wochenschlussniveau 12.100/12.090 könnte es eine kleine Gegenbewegung bis ca. 12.185/12.225 geben. Nötig sei dies aber nicht. Insgesamt würden nämlich DAX Handelsannäherungen an Ziele bei 12.000 und 11.885/12.865 nicht überraschen. Eine kleine bullische Trendwechselmarke wäre erst 12.350. Dann könnte der Bereich 12.450/12.600 das Ziel sein. (08.10.2018/ac/a/m)