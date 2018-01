Paris (www.aktiencheck.de) - Das Gros der Anleger dürfte das Jahr 2017 in guter Erinnerung behalten, haben doch zahlreiche Anlageklassen eine ordentliche Entwicklung hingelegt, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". DAX investiert hätten, hätten keinen Grund zur Klage gehabt; immerhin habe der heimische Leitindex ein beachtliches Plus von rund 12,5 Prozent erzielt. Damit habe das Börsenbarometer bereits das sechste Gewinnjahr in Folge verbucht.Ein Ende dieser Erfolgsgeschichte sei aktuell nicht in Sicht, dies würden zumindest die zahlreichen Frühindikatoren signalisieren, wie etwa der ifo-Geschäftsklimaindex, der sich nahe seinem historischen Allzeithoch bewege. Auch der Aufschwung am Arbeitsmarkt - gegenüber 2016 habe die Zahl der Erwerbstätigen 2017 um 1,5 Prozent zugelegt und damit so kräftig wie seit 2007 nicht mehr - sollte anhalten und dafür sorgen, dass der private Konsum eine wichtige Wachstumsstütze bleibe.Kurzum: Für das Jahr 2018 könne von einer ähnlich hohen Dynamik der Wirtschaft ausgegangen werden wie im Vorjahr; nach einem BIP-Plus von rund 2,7 Prozent in 2017 würden Ökonomen für das laufende Jahr einen Zuwachs der Wirtschaftskraft von 2,6 Prozent erwarten. Was die Entwicklung des DAX angehe, stehe dem siebten Gewinnjahr in Folge somit nichts im Weg, zumal die EZB wohl kaum die Zinsen erhöhen werde und attraktive Anlagealternativen rar bleiben würden. Doch Vorsicht: Die zunehmenden Krisenherde rund um den Globus könnten den DAX auch im Nu richtig Süden schicken. Dass Anlegern auch das Jahr 2018 in guter Erinnerung bleiben werde, sei somit noch längst nicht in trockenen Tüchern. (05.01.2018/ac/a/m)