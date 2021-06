Ausblick: Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt, allerdings bewege sich der Index in dünner Luft.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und weiter zulegen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei der Widerstand bei 15.500 Punkten, gefolgt vom Widerstand im Bereich von 15.550 Punkten. Könne der DAX nachhaltig über 15.550 Punkte ausbrechen, wäre zunächst mit einem Hochlauf bis 15.600 Punkte zu rechnen. Mittelfristig wäre aber ein weiterer Kursanstieg bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von etwa 16.000 Punkten zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche wieder unter den 10er EMA ab und nehme dann Kurs auf den 50er EMA im Bereich von aktuell 15.089 Punkten. Darunter könnte die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 14.930 Punkten den Bären Einhalt gebieten. (01.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend und verläuft seit November in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei befinde sich der Index seit April in einer Seitwärtsphase, die auf der Unterseite durch den wichtigen 50er EMA begrenzt werde. Der 50er EMA sei für den mittelfristigen Verlauf von hoher Bedeutung. Solange der DAX den 50er EMA verteidigen könne, sei mittelfristig von weiter steigenden Kursen im DAX auszugehen. Kurzfristig seien direkt weiter steigende Notierungen zu erwarten, solange der DAX über dem 10er EMA verlaufe. Aktuell bewege sich der DAX leicht über dem 10er EMA seitwärts und habe am Vortag eine schwarze Tageskerze ausgebildet. Der DAX sei bei 15.421 Punkten aus dem Handel gegangen, notiere vorbörslich aber höher bei 15.460 Punkten.